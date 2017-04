06 April 2017 19:51 WIB Sandiaga Sosialisasikan Program OK OCE di Ulujami Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan blusukan ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Sandiaga Uno terus mensosialisasikan program unggulannya yaitu KJP Plus, KJS Plus, dan OK OCE. ANTARA/Reno Esnir

SHARE THIS : #pilgub dki 2017