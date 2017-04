Serangan ini dilancarkan ke pangkalan udara al-Shayrat di Provinsi Homs, area yang dipercaya AS sebagai lokasi militer Suriah untuk menembakkan serangan senjata kimia.

59 rudal jenis Tomahawk ditembakkan dari kapal perang AS di Laut Mediterania.

07 April 2017 11:30 WIB AS Luncurkan 59 Rudal Tomahawk ke Suriah Metrotvnews.com, Washington: Militer Amerika Serikat (AS) meluncurkan 59 rudal jelajah Tomahawk ke pangkalan udara Suriah, Jumat (7/4/2017). Serangan rudal ini diperintahkan Presiden AS Donald Trump sebagai respon atas serangan kimia di Khan Sheikhun, Provinsi Idlib. AFP/Ford Williams