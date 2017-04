Pengunjung berswafoto dengan lukisan karya pelukis Triyadi Guntur Wiratno bertajuk "Between the Lines" di Galeri Nasional, Jakarta.

11 April 2017 14:54 WIB Pameran Lukisan 'Between The Lines' Dipajang di Galnas Metrotvnews.com, Jakarta: Pameran lukisan bertajuk "Between the Lines" dipajang di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Pameran lukisan karya Triyadi Guntur Wiratmo itu menampilkan wajah tokoh nasional seperti Bung Karno, Kartini, Chairil, Anwar, dan tokoh dunia lainnya seperti, Mao Zedong, Che Guevara, yang akan berlangsung hingga 23 April 2017. ANTARA/Dodo Karundeng