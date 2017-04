Sisa cairan diduga air keras yang disiramkan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

11 April 2017 15:52 WIB Lokasi Novel Disiram Air Keras Dipasangi Garis Polisi Metrotvnews.com, Jakarta: Lokasi penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan telah dipasang garis polisi di Jalan Deposito T, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Novel disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal saat berjalan pulang seusai melaksanakan Salat Subuh di masjid dekat rumahnya. ANTARA/Wahyu Putro A