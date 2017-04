Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) usai menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta.

Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memasuki lift untuk menjenguk Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta.

11 April 2017 17:36 WIB Anies Jenguk Novel Baswedan Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, (11/4/2017). Penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan Salat Subuh di masjid dekat rumahnya. ANTARA/Aprillio Akbar