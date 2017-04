12 April 2017 13:42 WIB Aktivis Kalbar Gelar Aksi Solidaritas untuk Novel Metrotvnews.com, Pontianak: Sejumlah aktivis, jurnalis dan mahasiswa yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat Antikorupsi menggelar aksi solidaritas untuk penyidik KPK Novel Baswedan, Pontianak, Rabu (12/4/2017). Mereka meyakini teror terhadap Novel berkaitan dengan pengusutan kasus megakorupsi KTP-el dan rentetan dari upaya pelemahan terhadap KPK. Pedemo pun mendesak presiden menghentikan upaya pelemahan terhadap KPK, dan menuntut Kapolri mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap Novel. MI/Aries Munandar

