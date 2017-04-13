13 April 2017 22:15 WIB
Libur Paskah, Tol Jakarta-Cikampek Padat
Metrotvnews.com, Bekasi: Jalan Tol Jakarta - Cikampek padat imbas libur panjang Paskah dan akhir pekan, Kamis (13/4/2017). Antrean kendaraan pun mengular hingga tiga kilometer. ANTARA/Risky Andrianto
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