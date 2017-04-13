  • Kendaraan memadati ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/4).
  • Menurut pihak PT Jasa Marga, menjelang libur hari Raya Paskah prediksi puncak kepadatan volume kendaraan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek mencapai 98 ribu kendaraan terjadi pada Kamis (13/4), diproyeksikan melonjak 30 persen dari lalu lintas normal.
13 April 2017 22:15 WIB

Libur Paskah, Tol Jakarta-Cikampek Padat

Metrotvnews.com, Bekasi: Jalan Tol Jakarta - Cikampek padat imbas libur panjang Paskah dan akhir pekan, Kamis (13/4/2017). Antrean kendaraan pun mengular hingga tiga kilometer. ANTARA/Risky Andrianto
#lalu lintas

RELATED NEWS

SEE THROUGH CAMERA

MORE

OTHER NEWS

SEE THROUGH CAMERA

MOST VIEWED

METRO CHOICE

SEE ALSO

MAIN CATEGORIES

CONTACT US

PT Media Televisi Indonesia
Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D
Kedoya - Kebon Jeruk
Jakarta 11520 - Indonesia
redaksi.online[at]metrotvnews.com
TV: redaksi[at]metrotvnews.com

ADVERTISE WITH US

Tel : 021 - 58300077 ext 11022
Fax : 021 - 5814825
sales.online[at]metrotvnews.com

OUR NETWORK

Media Indonesia Metro TV Lampost.co

Metrotv © Copyright 2017, All Rights Reserved
view/ rendering in 1.4516 seconds [53]