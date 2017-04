Kedatagan Mike Pence disambut Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Dubes AS untuk RI Joseph R. Donovan dan Dubes RI untuk AS Budi Bowoleksono.

Kunjungan keja Wapres AS Mike Pence di Indonesia adalah bagian safari perkenalan dirinya sebagai pimpinan baru pemerintahan AS ke negara-negara di Asia Pasifik.

20 April 2017 01:02 WIB Wapres AS Mike Pence Tiba di Jakarta Metrotvnews.com: Menjelang tengah malam, Rabu (19/4/2017), pesawat Kepresidenan AS yang menerbangkan Wapres AS Mike Pence mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo, pertemuan bilateral dengan Wapres Jusuf Kalla, ke Masjid Istiqa dan berdialog dengan tokoh lintas agama adalah dua dari beberapa agendanya selama berada di Indonesia. Antara Foto/Rosa Panggabean