27 April 2017 07:28 WIB Busana Songket Sambas di Jakarta Fashion and Food Festival Metrotvnews.com, Jakarta: Model memperagakan busana songket Sambas karya House of Irsan pada Jakarta Fashion and Food Festival 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017). Pergelaran busana yang bertajuk Asha tersebut bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa. ANTARA /Muhammad Adimaja

