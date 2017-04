Jonathan Demme, sutradara film 'The Silence of the Lambs' pemenang Oscar pada 1992 meninggal dunia di kediamannya di Manhattan, New York, Rabu (26/4/2017) pagi waktu setempat.

27 April 2017 11:01 WIB Sutradara The Silence of the Lambs Meninggal Dunia Metrotvnews.com, Manhattan: Sutradara pemenang Oscar The Silence of the Lambs, Jonathan Demme, meninggal dunia pada usia 73 tahun, Rabu (26/4/2017) pagi waktu setempat. AFP