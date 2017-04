Model berada di depan All New Honda CR-V Turbo saat peluncuran di IIMS 2017, JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Selubung yang menutupi All New Honda CR-V Turbo dibuka saat peluncuran kendaraan tersebut di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

27 April 2017 15:45 WIB All New Honda CR-V Diluncurkan Metrotvnews.com, Jakarta: PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All New Honda CR-V Turbo di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/2017). MI/Ramdani