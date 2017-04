Peserta dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada menyiapkan kapal bertenaga surya saat mengikuti lomba Eco Solar Boat (ESB) pada Marine Icon 2017 di kolam 8 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/4/2017).

29 April 2017 14:47 WIB ITS Gelar Marine Icon 2017 Metrotvnews.com, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar Marine Icon 2017. Acara yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Kelautan ITS itu dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti water bike, eco solar boat (ESB) serta robotic boat competition (RBC), sebagai upaya mengembangkan teknologi dan inovasi dalam bidang kemaritiman. ANTARA/Moch Asim