Menhan Berangkatkan Ekspor Kapal Perang ke Filipina

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama Wamenhan bidang Kebijakan Pertahanan Filipina Ricardo David Jr (kanan) dan Dirut PT PAL Budiman Saleh melepas tali kapal saat pelepasan ekspor Kapal Perang Strategic Sealift Vessel pesanan The Department Of National Defense Armed Forces Of Philippines di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/5/2017).

Sejumlah prajurit Angkatan Laut Filipina berfoto bersama dengan latar Kapal Perang Strategic Sealift Vessel pesanan The Department Of National Defense Armed Forces Of Philippines saat pelepasan kapal itu di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya.

Prajurit Angkatan Laut Filipina berada di atas Kapal Perang Strategic Sealift Vessel pesanan The Department Of National Defense Armed Forces Of Philippines.