10 Mei 2017 15:32 WIB Pelindo Jalin Kerja Sama dengan Azerbaijan dan Tiongkok Metrotvnews.com, Nusa Dua: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjalin kerja sama 'sister port' dengan dua pelabuhan asing, yakni Baku Internasional Sea Trade Port CJSC Azerbaijan dan Port of Ningbo Zoushan Co. Ltd Tiongkok. Hal itu sebagai upaya mengembangkan bisnis maritim dan memperluas pasar perdagangan internasional. ANTARA/Nyoman Budhiana

