Pihak berwenang menutup daerah di sekitar lokasi kejadian, dari 41st Street hingga 47th Street dan dari 6th Avenue hingga 8th avenue selama beberapa jam, yang otomatis menghentikan kegiatan-kegiatan di salah satu bagian paling sibuk di Kota New York tersebut.

Tidak ada petunjuk bahwa insiden itu merupakan aksi terorisme, kata Wali Kota New York Bill de Blasio, saat jumpa pers di lokasi kejadian.

Polisi mengidentifikasi pengendara itu sebagai Richard Rojas (26 tahun), warga Kota New York yang tinggal di Bronx. Dia pernah ditahan karena menyetir sambil mabuk, yaitu pada 2008 dan 2015, serta sekali ditahan awal bulan ini karena mengeluarkan ancaman.

19 Mei 2017 08:48 WIB Mobil Tabrak Pejalan Kaki di New York, Satu Tewas Metrotvnews.com, New York: Seorang pria menabrakkan mobilnya ke para pejalan kaki di salah satu titik pusat Kota New York, Times Square, Kamis (17/5/2017) waktu setempat. Seorang perempuan berusia 18 tahun tewas, sementara 22 orang lainnya luka-luka. AFP