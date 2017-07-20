Indeks Kepuasan Pengemudi Terendah di Dunia
2017-07-20 16:18:19 WIB

Indeks Kepuasan Pengemudi Terendah di Dunia

Indonesia menempatkan diri urutan ke-5 sebagai negara indeks terendah dalam hal kepuasan pengemudi. Dan kota-kota besar di Indonesia masuk di 10 besar kota indeks terendah kepuasan pengemudi. 5 kota indeks terendah di dominasi oleh 4 kota di pulau Jawa & satu di pulau Bali.

#macet

RELATED NEWS

SEE THROUGH CAMERA

MORE

OTHER NEWS

SEE THROUGH CAMERA

MOST VIEWED

METRO CHOICE

SEE ALSO

MAIN CATEGORIES

CONTACT US

PT Media Televisi Indonesia
Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D
Kedoya - Kebon Jeruk
Jakarta 11520 - Indonesia
redaksi.online[at]metrotvnews.com
TV: redaksi[at]metrotvnews.com

ADVERTISE WITH US

Tel : 021 - 58300077 ext 11022
Fax : 021 - 5814825
sales.online[at]metrotvnews.com

OUR NETWORK

Media Indonesia Metro TV Lampost.co

Metrotv © Copyright 2017, All Rights Reserved
view/ rendering in 0.4305 seconds [53]