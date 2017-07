Puluhan peserta aksi yang menamakan diri "Spirit of Aqsa" menggelar aksi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

23 Juli 2017 16:36 WIB Aksi untuk Al-Aqsa Digelar di Bundaran HI Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan peserta aksi yang menamakan diri "Spirit of Aqsa" menggelar aksi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (23/7). Dalam aksinya mereka mengecam serta mengutuk keras pembatasan dalam beribadah dan tindakan kekerasan oleh Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat muslim. MI/ROMMY PUJIANTO