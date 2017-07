Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjukkan sketsa terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017).

01 Agustus 2017 08:57 WIB Kapolri Rilis Sketsa Pelaku Penyerangan Novel Baswedan Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjukkan sketsa terbaru diduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pengendara motor di dekat rumahnya pada 11 April 2017 seusai Salat Subuh. Laily Rachev - Biro Pers Setpres