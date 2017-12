11 Desember 2017 21:40 WIB Ledakan di Manhattan New York, 1 Orang Ditangkap Manhattan: Sebuah ledakan dilaporkan terjadi di kawasan Port Authority Bus Terminal di dekat Times Square, Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS), Senin, 11 Desember 2017. Kepolisian New York tengah menyelidiki lebih lanjut sumber ledakan ini. Satu orang dilaporkan ditangkap terkait insiden ini. AFP



