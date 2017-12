Terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi yang berjaga-jaga di depan Kedubes AS di Santiago.

12 Desember 2017 09:33 WIB Warga Cile Unjuk Rasa di Kedubes AS di Santiago Santiago: Ratusan warga berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS untuk Cile di Santiago, Senin, 11 Desember 2017 waktu setempat. Mereka memprotes klaim sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AFP/Pablo Vera