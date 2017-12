All New PCX 150 ditawarkan dalam dua tipe, yakni CBS dan ABS. Harganya berkisar antara Rp27 juta hingga Rp32 juta.

Teknologi LED sudah tersemat di seluruh lampu All New PCX 150.

All New PCX 150 mengusung basis mesin Vario 150 yang dikembangkan.

Petinggi AHM berpose bersama All New PCX 150.

13 Desember 2017 13:45 WIB Honda Memperkenalkan All New PCX 150 Jakarta: PT Astra Honda Motor memperkenalkan Honda All New PCX 150 di K22 Bar, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017. Skuter premium yang diproduksi secara massal di dalam negeri mulai Januari 2018 ini hadir dalam dua versi, anti-lock braking system (ABS) dan combi brake system (CBS). Medcom/A. Harry Budiawan