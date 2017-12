"Ini adalah kejadian yang disesalkan dan kami mohon maaf atas kegelisahan yang telah terjadi pada masyarakat," kata militer AS, sembari menambahkan bahwa mereka dengan sangat serius menyelidiki insiden tersebut. AP/Kazuki Sawada/Kyodo News

Gubernur Okinawa Takeshi Onaga menunjukkan gambar jendela helikopter militer AS yang jatuh ke sebuah lapangan sekolah di Ginowan, Okinawa, Rabu, 13 Desember 2017.

13 Desember 2017 15:56 WIB Jendela Heli Militer AS Jatuh di Sekolah Jepang Tokyo: Sebuah jendela dari helikopter militer AS jatuh ke sebuah lapangan olah raga sebuah sekolah di Jepang, Rabu, 13 Desember 2017. Militer AS meminta maaf atas insiden tersebut. AFP/Jiji Press