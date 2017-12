Konser Ayat-Ayat Cinta 2 Hadirkan 4 Diva

Penyanyi yang tergabung dalam 4Diva yaitu Krisdayanti (kedua kiri), Rossa (ketiga kiri), Raisa (kanan) Dan Isyana Sarasvati tampil pada 'Ayat-Ayat Cinta 2 in Concert with Live Orchestra Colours of Love' yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu, 20 Desember 2017 malam.