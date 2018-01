PTDI Gandeng Turki Garap Pesawat Tanpa Awak

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro (tengah) berbincang dengan President dan CEO Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI) Temel Kotil (kiri) dan Vice President Corporate Marketing and Communications Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) Tamer Ozmen saat meninjau pesawat N219 Nurtanio di Hanggar Assembly Line N219, Bandung, Jawa Barat.