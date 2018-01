Sopir membantu penumpang melakuka tab menggunakan kartu OK Otrip (One Karcis One Trip) milik penumpang yang menaiki Mikrolet jurusan Kampung Melayu-Duren Sawit di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Mikrolet dengan fasilitas OK Otrip (One Karcis One Trip) jurusan Kampung Melayu-Duren Sawit menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.

PT Transjakarta melakukan uji coba program One Karcis One Trip (OK Otrip) yang merupakan sistem transportasi terintegrasi.

15 Januari 2018 19:23 WIB OK Trip Mulai Diuji Coba Hari Ini Jakarta: Program One Karcis One Trip (Ok Otrip) yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mulai diuji coba hari ini, Senin, 15 Januari 2018. Rencananya Ok Otrip akan diuji coba selama tiga bulan, terhitung mulai Januari hingga April 2018, dengan tarif promo Rp3500 untuk satu tujuan perjalanan. MI/RAMDANI