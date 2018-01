Kabin SUV ini diklaim lebih luas berkat perubahan desain layout interior. Seluruh varian All New Rush kini memiliki kapasitas 7 penumpang.

All New Rush kini dilengkapi dengan mesin 1.495 cc 4-silinder DOHC bertenaga 109 ps dan torsi 141 nm. Mesin ini sama persis dengan yang digunakan oleh Grand New Avanza.

Sekarang ini All New Rush sudah dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 7 inci. Layar sentuh ini sudah memiliki fitur mirror link dari gawai untuk aplikasi Waze.

Secara desain All New Rush mengalami perubahan, dari bentuknya yang kotak kini lebih penuh lekukan. Sekilas tampilannya lebih mirip sebuah mobil MPV ketimbang SUV.

16 Januari 2018 18:53 WIB All New Toyota Rush, Mobil SUV Rasa MPV Batu: Toyota akhirnya meluncurkan All New Rush. Mobil ini menggantikan Rush yang sudah ada sejak 2006. Sejumlah perubahan dilakukan, baik desain, mesin, hingga fitur yang membuat All New Rush diklaim jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Toyota