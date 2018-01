22 Januari 2018 22:18 WIB RI Minta AS Tetap Bantu Palestina Jakarta: Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) tidak memangkas anggaran bantuannya untuk Palestina yang disalurkan melalui UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Permintaan disampaikan Menlu RI Retno Marsudi kepada Menhan AS, James Mattis, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jl Pejambon, Jakarta, Senin (22/1/2018) malam. medcom.id/Sonya Michaella

