Toyota New Yaris Resmi Mengaspal di Indonesia

New Yaris yang tampil untuk memenuhi kebutuhan konsumen segmen medium hatchback hadir dengan 6 varian CVT dan MT yang dipasarkan dengan harga Rp235,4 juta - Rp275,9 juta.

PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia membuka awal 2018 dengan secara resmi meluncurkan new Toyota Yaris.

