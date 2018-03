Diramaikan ribuan masyarakat DKI Jakarta, karnaval Cap Go Meh yang digelar kali kedua sejak 2016 ini mengusung tema keberagaman budaya Indonesia.

04 Maret 2018 19:17 WIB Kemeriahan Karnaval Cap Go Meh 2018 di Jakarta Jakarta: Masyarakat Tionghoa biasa memperingati perayaan Cap Go Meh atau tradisi yang dilakukan di hari ke-15 pasca Tahun Baru Tiongkok. Salah satu perayaan yang cukup besar tahun ini dilangsungkan di kawasan Glodok, Jakarta, pada Minggu, 4 Maret 2018, dalam bentuk karnaval budaya. Diramaikan ribuan masyarakat DKI Jakarta, karnaval Cap Go Meh yang digelar kali kedua sejak 2016 ini mengusung tema keberagaman budaya Indonesia. ANTARA/Puspa Perwitasari