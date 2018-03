12 Maret 2018 12:52 WIB Helikopter Jatuh ke Sungai New York, Dua Tewas New York: Sebuah helikopter jatuh di Sungai Timur, Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu, 11 Maret 2018, waktu setempat. Sedikitnya dua orang tewas dalam insiden ini. AFP

SHARE THIS : #kecelakaan helikopter