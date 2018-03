Adapaun tahun ini, tema yang dipilih yaitu The Factory, sebuah art studio terkenal yang dimulai oleh Andy Warhol pada tahun 1962 hingga 1984, yang terletak di kota Manhattan, New York.

12 Maret 2018 15:50 WIB Pop Up Market Kuningan City Mall Jakarta: Pop Up Market kembali diselenggarakan di Indonesia untuk yang ketujuh kalinya. Tahun ini, Pop Up Market 2018 x Tokopedia memilih tema The Factory, sebuah art studio terkenal yang dimulai oleh Andy Warhol pada tahun 1962 hingga 1984, yang terletak di kota Manhattan, New York. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, 8 - 11 Maret 2018 di Lantai 2 - 4, Gourmet Area, Kuningan City. Dok. Kuningan City