2018-03-26 16:47:27 WIB

Sebaran Bahan Bakar Subsidi dan Non Subsidi

PT Pertamina (Persero) kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertalite per tanggal 24 Maret 2018. Pertalite naik Rp200 per liter dari Rp7.600 menjadi Rp7.800 per liter.