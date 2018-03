Dalam aksinya, grup yang terbentuk pada 2012 tersebut selain membawakan lagu-lagu hits seperti Closer, Don't Let Me Down, dan Something Just Like This, juga menampilkan lagu Zombie yang dipopulerkan The Cranbarries. Kembang api dan tembakan confetti mengakhiri penampilan mereka.

31 Maret 2018 14:01 WIB The Chainsmokers Guncang Ibu Kota Jakarta: Duo DJ asal Amerika Serikat, The Chainsmokers menggelar konser di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 30 Maret 2018. Dalam konser bertajuk 'The Chainsmokers Live in Concert' tersebut Alex Pall dan Andrew Taggart menampilkan lagu-lagu hits mereka seperti Closer, Don't Let Me Down, dan Something Just Like This.