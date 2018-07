Dalam kesaksiannya, Syahrini menjelaskan keterkaitannya dalam kasus First Travel sebatas mempromosikan biro perjalanan umrah tersebut di media sosial dengan kompensasi umrah gratis.

02 April 2018 18:28 WIB Syahrini Jadi Saksi di Sidang First Travel Depok: Artis Syahrini menjadi saksi di sidang lanjutan bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan di Kejaksaan Negeri Depok, Senin, 2 April 2018. Dalam kesaksiannya, Syahrini menjelaskan keterkaitannya dalam kasus First Travel sebatas mempromosikan biro perjalanan umrah tersebut di media sosial dengan kompensasi umrah gratis. MI/ BARY FATHAHILAH