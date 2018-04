Turki, Iran, Rusia Bahas Perdamaian Suriah

Ketiga negara itu juga menggarisbawahi peran kunci mereka, sementara semakin banyak pertanyaan muncul menyangkut keberadaan pasukan AS di Suriah. AS saat ini menempatkan sekitar 2.000 tentaranya di Suriah Utara dalam misi untuk memerangi sisa-sisa kekuatan IS, kelompok yang pernah menguasai wilayah itu. Trump mengatakan pada Selasa, 3 April 2018 bahwa sudah saatnya pasukan AS ditarik dari negara itu.