Vokalis band The Script Danny O'Donoghue unjuk kebolehan saat Road to Grand Final Indonesia Idol 2018 di Jakarta, Senin, 9 April 2018. Band Rock asal Irlandia itu menjadi bintang tamu pada ajang Indonesia Idol dengan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti 'Superheroes', 'Breakeven', dan 'The Man Who Can't Be Move'.

10 April 2018 10:30 WIB The Script Buka Road to Grand Final Indonesian Idol Jakarta: Band Rock asal Irlandia The Script Danny O'Donoghue membuka panggung spektakuluer Road to Grand Final Indonesian Idol 2018 di Jakarta, Senin, 9 April 2018. The Script membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Superheroes, Breakeven, dan The Man Who Can't Be Move. ANTARA/Hafidz Mubarak A