Bagian dalam satu gerbong kereta memiliki dekorasi Hello Kitty yang lengkap.

Bekerja sama dengan Hello Kitty, Sanrio, eksterior kereta peluru dihiasi dengan gambar karakter dan pita merah muda merek dagangnya.

Perusahaan West Japan Railway memamerkan kereta cepat Shinkansen yang dihiasi dengan tokoh populer Hello Kitty, di Prefektur Fukuoka, Selasa, 26 Juni 2018.

26 Juni 2018 17:10 WIB Jepang Pamerkan Kereta Shinkansen Hello Kitty