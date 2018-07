Malam harinya kota New York disinari cahaya kembang api untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Afp Photo/Kena Betancur

05 Juli 2018 13:52 WIB Kemeriahan Perayaan 242 Tahun Kemerdekaan AS Washington, D.C.: Amerika Serikat (AS) tengah merayakan hari jadinya ke-242 yang jatuh pada 4 Juli. Untuk menandai kelahiran Negeri Paman Sam sebagai bangsa yang merdeka, rakyat AS lazimnya larut dalam kemeriahan pesta kembang api, parade dan acara lainnya. Afp Photo