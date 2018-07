KPU Temui Jokowi Laporkan Soal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Selain itu, KPU juga melaporkan tentang penggunaan IT dalam pelaksanan Pemilu 2019. Saat ini KPU menghadapi tantangan besar, rumit dan beragam dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tidak cukup hanya mengandalkan IT yang digunakan selama ini. Perlu adanya bantuan dari lembaga pemerintah lain yang memiliki keahlian di bidang IT.