Pelaku diidentifikasi bernama Austin Clay (24) dan kini telah berada di dalam tahanan. Dia akan menghadapi denda hingga 20.000 dollar AS atau Rp 289 juta atas aksi vandalisme.

Saat ini bintang Hollywood Walk of Fame Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang diperbaiki. Ini bukan yang pertama kalinya, Perbuatan serupa pernah terjadii sejak Trump terpilih sebagai Presiden 2016 silam.

Pengunjung mengambil gambar bintang di Walk of Fame Donald Trump. Bagian tengah bintang yang berwarna merah itu telah hancur menjadi serpihan pasir dan batu.

Aktor Gregg Donovan berdiri dekat bintang Hollywood of Fame Donald Trump.

Bintang di Walk of Fame Hollywood atas nama Presiden AS Donald Trump yang dirusak di Los Angeles. Perusakan itu dilakukan seorang pria menggunakan kapak.

26 Juli 2018 14:53 WIB Bintang Hollywood Walk of Fame Donald Trump Dirusak Los Angeles: Hollywood Walk of Fame Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dirusak seorang oknum, Rabu, 25 Juli 2018, waktu setempat. Oknum yang diketahui seorang pria 24 tahun tersebut tersebut menggunakan kapak runcing dalam aksinya. Afp Photo/David Mcnew