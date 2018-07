Sementara Wadah Pegawai (WP) KPK akan menghadiahkan sepeda bagi orang yang berhasil mengungkapkan penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. "Sepeda ini akan terus ada di depan lobi KPK sampai pelaku penyiraman bang Novel ditemukan," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.

Pada acara penyambutan yang dihadiri pegawai dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi tersebut, beberapa pihak juga menuntut Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta agar pelaku penyerangan terhadap Novel segera ditemukan.

Novel Baswedan resmi kembali aktif bekerja sebagai penyidik di lembaga antirasywah setelah 16 bulan lalu disiram air keras oleh pihak yang hingga sekarang belum ditemukan pelakunya.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan (ketiga kiri) disambut Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) dan pegawai KPK juga mantan pimpinan KPK ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

27 Juli 2018 12:58 WIB Novel Baswedan Kembali Bekerja di KPK Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali aktif bekerja sebagai penyidik di lembaga antirasywah, Jumat, 27 Juli 2018. Kedatangan Novel di gedung KPK disambut pimpinan dan para pegawai KPK. MI/Rommy Pujianto