Jenazah Tentara AS dari Korut Tiba di Hawaii

Upacara pemulangan kerangka yang diyakini tentara AS tersebut juga dihadiri para veteran Perang Korea.

Wapres AS memimpin langsung upacara penyambutan. Pence menyatakan pemulangan jenazah tersebut sebagai wujud nyata untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea.

Puluhan peti mati berbalut bendera AS tersebut kemudian disusun rapi untuk dilakukan upacara penyambutan.

Satu-persatu peti mati berisi sisa-sisa kerangka yang diyakini tentara AS dibawa keluar dari pesawat setelah tiba di Pangkalan Udara Pearl Harbor-Hickam, Honolulu, Hawaii, Rabu, 1 Agustus 2018 waktu setempat.