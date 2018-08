Sebagai official prestige partners, Qatar Airways menggelontorkan sebesar 6 juta dolar AS sekitar Rp 86 miliar.

09 Agustus 2018 17:51 WIB Qatar Airways Gelontorkan Rp86 M untuk Dukung Asian Games 2018 Jakarta: Qatar Airways resmi menjadi official prestige partners untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Ketua INASGOC Erick Thohir yang melakukan MoU dengan Duta Besar Qatar Ahmed Bin Jassim Al Hamar yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018. Sebagai official prestige partners, Qatar Airways menggelontorkan sebesar 6 juta dolar AS sekitar Rp 86 miliar. Antara Foto/Puspa Perwitasari