Aretha Franklin Tutup Usia

Pada masa kejayaannya di akhir 60-an, Franklin membawa semangat musik gospel ke dalam lagu sekuler yang lebih dari sekadar romansa. Lagu-lagu hits-nya seperti 'Do Right Woman - Do Right Man', 'Think', '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman', dan 'Chain of Fools', mendefinisikan tentang konsep wanita moderen, sensual dan tangguh, sabar, penuh cinta tetapi tidak begitu saja menerima keadaan. AFP Photo/Getty Images/Bill Pugliano