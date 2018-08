Kedutaan AS di Ankara Diberondong Tembakan

Gubernur Ankara mengatakan sebanyak enam letusan terdengar di Kedutaan Besar AS di ibu kota Turki itu. Dari enam letusan, pihak berwenang menemukan tiga peluru mengenai gerbang besi dan dinding jendela. "Tidak ada korban jiwa," katanya.

Insiden penembakan tersebut terjadi saat Ankara dan Washington sedang terlibat pertikaian sengit karena penahanan pendeta asal AS, Andrew Brunson, oleh pemerintah Turki. Pendeta itu dituduh terlibat dalam tindak terorisme. Di lain hal, Presiden AS Donald Trump telah melipatgandakan pajak ekspor aluminium dan baja atas impor dari Turki. Hal itu kemudian mendorong Ankara mengenakan tarif tinggi terhadap beberapa produk AS.