Naomi Osaka Cetak Sejarah di AS Terbuka

Ekspresi kegembiraan terpancar dari wajah Tamaki Osaka, setelah anaknya Naomi Osaka sukses melaju ke final AS Terbuka.

Osaka menjadi perempuan pertama Jepang yang mencapai final turnamen grand slam (Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, dan US Open).

Petenis Jepang Naomi Osaka melakukan selebrasi usai memastikan diri melangkah ke final AS Terbuka, Kamis, 6 September waktu setempat.

Di partai puncak Osaka akan menantang Serena Williams.