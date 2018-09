08 September 2018 12:21 WIB Nadal Mundur, Del Potro ke Final AS Terbuka New York: Petenis peringkat satu dunia Rafael Nadal mengundurkan diri dari semifinal AS Terbuka saat melawan Juan Martin del Potro pada kedudukan 7-6(3), 6-2, Jumat, 7 September 2018. Mundurnya Nadal membuat petenis Argentina Del Potro kembali ke final di Flushing Meadows untuk pertama kalinya sejak 2009 lalu. AFP Photo/Getty Image/Al Bello/Timothy A Clary

