Pengunjung memadati stan mainan pada acara 'Battle of The Toys 2018' di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 8 September 2018.

08 September 2018 17:16 WIB 'Battle of The Toys' Digelar Dua Hari Jakarta: Untuk anda penghobi mainan, jangan lewatkan acara yang satu ini. Namanya 'Battle of The Toys 2018' yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara tersebut berlangsung pada 8-9 September 2018. Antara Foto/Muhammad Adimaja