09 September 2018 10:30 WIB Kalahkan Serena Williams, Naomi Osaka Juara AS Terbuka New York: Petenis Jepang Naomi Osaka sukses menjadi juara Amerika Serikat (AS) Terbuka 2018 setelah mengalahkan Serena Williams di partai final. Bertanding di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika serikat, Osaka menang dua set dengan skor 6-2 dan 6-4. Afp Photo



