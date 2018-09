Bagi petenis Serbia itu, gelar ini adalah yang keempat di AS Terbuka sejak yang terakhir pada 2015 dan yang kedua beruntun di tahun ini usai juara di Wimbledon.

10 September 2018 11:09 WIB Kalahkan Del Potro, Djokovic Juara AS Terbuka 2018 New York: Petenis putra Serbia, Novak Djokovic memenangi gelar Grand Slam ke-14 dalam kariernya setelah menjuarai Amerika Serikat (AS) Terbuka, Senin, 10 September 2018. Di partai final Djokovic yang berstatus unggulan keenam mengalahkan unggulan ketiga asal Argentina, Juan Martin del Potro. Afp Photo/Munoz Alvarez/Matthew Stockman